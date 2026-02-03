Quaint Oak Bancorp Aktie
WKN DE: A4053A / ISIN: US74732T1060
|
03.02.2026 01:44:15
QUAINT OAK BANCORP INC Reveals Retreat In Q4 Profit
(RTTNews) - QUAINT OAK BANCORP INC (QNTO) reported a profit for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $0.17 million, or $0.07 per share. This compares with $1.58 million, or $0.60 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 19.5% to $6.56 million from $8.15 million last year.
QUAINT OAK BANCORP INC earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $0.17 Mln. vs. $1.58 Mln. last year. -EPS: $0.07 vs. $0.60 last year. -Revenue: $6.56 Mln vs. $8.15 Mln last year.
