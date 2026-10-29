Quaint Oak Bancorp stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Quaint Oak Bancorp ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Quaint Oak Bancorp die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 12,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at