Quaint Oak Bancorp zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Quaint Oak Bancorp präsentierte in der am 02.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 12,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,120 USD. Im Vorjahr waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Quaint Oak Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 47,79 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50,11 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -4,63 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at