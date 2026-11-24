Quaker Chemical CorpShs Aktie
WKN: 865108 / ISIN: US7473161070
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24.11.2026 03:36:55
Quaker Chemical: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 30, 2026, Quaker Chemical (NYSE:KWR) delivered its fifth consecutive quarter of year-over-year profitability growth. Operational efficiency and market share expansion helped it boost adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA). These underlying gains show how customer retention protects the business from economic downturns. Three things management said stand out.
Global industrial production stayed flat, but Quaker Chemical didn't let market inertia hold it back. Cross-selling wins delivered market share expansion across every operating region for the 12th consecutive quarter.
Management is restructuring internal operations to prevent raw material cost spikes from eroding long-term margins. The company's global transformation initiative simplifies business workflows while permanently lowering operational overhead.
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Nachrichten zu Quaker Chemical CorpShs
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29.07.26
|Ausblick: Quaker Chemical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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