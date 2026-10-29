Quaker Chemical Corp. Announces Drop In Q3 Income

(RTTNews) - Quaker Chemical Corp. (KWR) reported a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line came in at $29.98 million, or $1.73 per share. This compares with $30.47 million, or $1.75 per share, last year.

Excluding items, Quaker Chemical Corp. reported adjusted earnings of $41.41 million or $2.39 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.3% to $544.55 million from $493.84 million last year.

Quaker Chemical Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $29.98 Mln. vs. $30.47 Mln. last year. -EPS: $1.73 vs. $1.75 last year. -Revenue: $544.55 Mln vs. $493.84 Mln last year.