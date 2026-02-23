Quaker Chemical CorpShs Aktie
WKN: 865108 / ISIN: US7473161070
|
23.02.2026 22:45:02
Quaker Chemical Corp. Q4 Income Advances
(RTTNews) - Quaker Chemical Corp. (KWR) released a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $20.7 million, or $1.18 per share. This compares with $14.2 million, or $0.81 per share, last year.
Excluding items, Quaker Chemical Corp. reported adjusted earnings of $1.65 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.5% to $468.48 million from $444.09 million last year.
Quaker Chemical Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $20.7 Mln. vs. $14.2 Mln. last year. -EPS: $1.18 vs. $0.81 last year. -Revenue: $468.48 Mln vs. $444.09 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quaker Chemical CorpShs
|
22.02.26
|Ausblick: Quaker Chemical zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Quaker Chemical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)