25.02.2026 06:31:29
Quaker Chemical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Quaker Chemical hat am 23.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,800 USD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden 468,5 Millionen USD gegenüber 444,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,140 USD. Im Vorjahr waren 6,51 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Quaker Chemical im vergangenen Geschäftsjahr 1,89 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Quaker Chemical 1,84 Milliarden USD umsetzen können.
