Quaker Chemical CorpShs Aktie
WKN: 865108 / ISIN: US7473161070
|
31.07.2026 00:10:46
Quaker Houghton Swings To Q2 Profit
(RTTNews) - Quaker Houghton (KWR) on Thursday reported a second-quarter profit, compared with a loss a year earlier, driven by higher revenues.
For the second quarter, net income attributable to Quaker Chemical Corp. was $26.8 million, or $1.55 per share, compared with a net loss of $66.6 million, or $3.78 per share, a year earlier.
Adjusted earnings increased to $2.19 per diluted share from $1.71 per share.
Quarterly net sales increased 10.2% to $532.6 million from $483.4 million a year ago, driven by a 7% increase in sales volumes, a 2% favorable foreign currency impact and a 1% improvement in selling price and product mix.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quaker Chemical CorpShs
|
29.07.26
|Ausblick: Quaker Chemical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Quaker Chemical präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.02.26
|Ausblick: Quaker Chemical zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)