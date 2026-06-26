Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
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26.06.2026 13:32:39
Qualcomm, Merck, Rockwell Automation And A Real Estate Stock On CNBC’s ‘Final Trades’
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Nachrichten zu Merck Co.
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25.06.26
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25.06.26
|German drugmaker Merck to buy Bio-Techne in $11.3bn deal (Financial Times)
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24.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Start des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
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23.06.26
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23.06.26
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Analysen zu Merck Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|145,10
|-1,29%
|Merck Co.
|112,60
|2,27%
|Qualcomm Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.0909 Shs
|28 840,00
|4,34%
|QUALCOMM Inc.
|164,14
|-8,87%
|Rockwell Automation Inc.
|418,10
|-0,57%
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