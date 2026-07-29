QUALCOMM-Aktie fällt: Konzern erzielt weniger Gewinn bei sinkendem Umsatz

QUALCOMM hat seine Bilanz veröffentlicht. So lief die Geschäftsentwicklung für das Techunternehmen im dritten Quartal des aktuellen Geschäftsjahres.

In seinem dritten Geschäftsquartal 2026 hat QUALCOMM weniger verdient. Nach einem Gewinn je Aktie von 2,43 US-Dollar vor Jahresfrist blieben im aktuellen Berichtsquartal 2,21 US-Dollar je Anteilsschein übrig. Die Analystenschätzungen für das EPS hatten zuvor bei 2,24 US-Dollar gelegen, damit schlug sich QUALCOMM etwas schlechter als erhofft.

Der Umsatz wurde unterdessen auf 9,95 Milliarden US-Dollar beziffert - vor Jahresfrist hatte das Unternehmen noch 10,36 Milliarden US-Dollar erlöst. Damit wurden die Analystenerwartungen (9,69 Milliarden US-Dollar) übererfüllt.

Für das vierte Quartal stellt QUALCOMM einen Umsatz zwischen 9,7 und 10,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Das Non-GAAP-Ergebnis je Aktie (EPS) soll voraussichtlich bei 2,05 bis 2,25 US-Dollar liegen.

Die QUALCOMM-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 2,49 Prozent tiefer bei 151,80 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at