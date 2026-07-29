QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|Bilanzvorlage
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29.07.2026 22:21:00
QUALCOMM-Aktie fällt: Konzern erzielt weniger Gewinn bei sinkendem Umsatz
In seinem dritten Geschäftsquartal 2026 hat QUALCOMM weniger verdient. Nach einem Gewinn je Aktie von 2,43 US-Dollar vor Jahresfrist blieben im aktuellen Berichtsquartal 2,21 US-Dollar je Anteilsschein übrig. Die Analystenschätzungen für das EPS hatten zuvor bei 2,24 US-Dollar gelegen, damit schlug sich QUALCOMM etwas schlechter als erhofft.
Der Umsatz wurde unterdessen auf 9,95 Milliarden US-Dollar beziffert - vor Jahresfrist hatte das Unternehmen noch 10,36 Milliarden US-Dollar erlöst. Damit wurden die Analystenerwartungen (9,69 Milliarden US-Dollar) übererfüllt.
Für das vierte Quartal stellt QUALCOMM einen Umsatz zwischen 9,7 und 10,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Das Non-GAAP-Ergebnis je Aktie (EPS) soll voraussichtlich bei 2,05 bis 2,25 US-Dollar liegen.
Die QUALCOMM-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 2,49 Prozent tiefer bei 151,80 US-Dollar.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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