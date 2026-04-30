QUALCOMM Aktie

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WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

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Bilanzpräsentation 30.04.2026 22:06:00

QUALCOMM-Aktie kräftig im Aufwind: Überraschend kräftiges Gewinnplus - Umsatz fällt wie erwartet

QUALCOMM-Aktie kräftig im Aufwind: Überraschend kräftiges Gewinnplus - Umsatz fällt wie erwartet

Der US-Halbleiterkonzern QUALCOMM hat am Mittwoch nach US-Handelsschluss seine Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel präsentiert.

Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2026 hat sich der Gewinn bei QUALCOMM äußerst positiv entwickelt: Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 6,88 US-Dollar, nach 2,52 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Die Schätzungen der Analysten, die sich auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 2,56 US-Dollar belaufen hatten, wurden damit pulverisiert.

Umsatzseitig stand bei dem US-Konzern im abgelaufenen Quartal ein Wert von 10,599 Milliarden US-Dollar in den Büchern. Das war etwas weniger als im Vorjahr, als QUALCOMM 10,98 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Die Analysten hatten jedoch mit einem Umsatzrückgang in dieser Größenordnung gerechnet.

Anleger reagierten auf die Zahlenvorlage, indem sie die QUALCOMM-Aktie an der NASDAQ um 15,12 Prozent nach oben auf 179,58 US-Dollar schicken.

Carolin Ludwig, Thomas Zoller, Evelyn Schmal, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com,Katherine Welles / Shutterstock.com

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