QUALCOMM: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

QUALCOMM ließ sich am 29.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat QUALCOMM die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 6,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

QUALCOMM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,60 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at