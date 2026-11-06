Qualcomm hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Qualcomm ließ sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Qualcomm die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 159,51 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Qualcomm noch ein Gewinn pro Aktie von -349,000 ARS in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15 481,25 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 14 972,44 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Qualcomm hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1664,05 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 516,67 ARS je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 50 241,19 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 62 155,13 Milliarden ARS ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at