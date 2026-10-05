QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|
05.10.2026 09:54:30
Qualcomm, Huawei Sign Multi-Year Patent Deal Covering 5G, AI
(RTTNews) - Qualcomm Inc. (QCOM) said Monday it has signed a multi-year patent license agreement with Huawei covering cross licenses to the companies' patent portfolios across 5G, compute, artificial intelligence and networking technologies.
The agreement also includes Qualcomm's purchase of certain Huawei U.S. patents covering compute, AI, networking and other technologies.
"This agreement reaffirms industry recognition of Qualcomm's 5G technology leadership and the success of Qualcomm's 5G SEP licensing program," commented John Han, Executive Vice President and General Manager of Qualcomm Technology Licensing.
"Huawei's broad contributions to the 4G/5G standards, such as the near-physical-limit signal transmission technology using polar codes, have established Huawei's leadership in the mobile communications industry, and continuously transformed the way people communicate and live," said Alan Fan, Huawei's Chief Intellectual Property Officer.
On the Nasdaq, Qualcomm shares closed up 1.53% at $184.87 on Friday, and the stock gained 2.47% in overnight trading.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
|
30.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
|
28.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
28.09.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 sackt ab (finanzen.at)
|
28.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: So steht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
28.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt am Montagmittag nach (finanzen.at)
|
28.09.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Montagmittag (finanzen.at)
Analysen zu QUALCOMM Inc.
Aktien in diesem Artikel
|QUALCOMM Inc.
|162,62
|-1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.