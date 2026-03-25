QUALCOMM Aktie

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WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

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25.03.2026 07:37:00

Qualcomm Is Down 24% in 2026 and Just Announced a $20 Billion Buyback. Is That Bullish or a Warning Sign?

It's been a challenging start to 2026 for Qualcomm (NASDAQ: QCOM). The memory shortage is impacting the company's smartphone component sales, which is its core business. Its partnership with Apple could also end this year, as the tech giant is developing its own custom-designed modem chips to avoid relying on Qualcomm.Due to the negative news, Qualcomm's stock is down 25% year to date as of March 23. But it recently announced authorization of a $20 billion share buyback -- a sizable sum considering its market cap of $140 billion -- and raised its quarterly dividend from $0.89 to $0.92. Qualcomm was already one of the top dividend stocks in the tech sector, and it will now be paying out even more.Buybacks and dividend hikes can either be a sign of management's confidence or an attempt to stop the bleeding. Let's see if this looks more like the former or the latter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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