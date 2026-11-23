QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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23.11.2026 11:00:02
Qualcomm Is Down 42% and SK hynix Has Plunged 48% Amid the AI Sell-Off. Which Is the Better Stock to Buy for 2027?
The recent sell-off across the semiconductor industry has created potential buying opportunities as concerns surrounding artificial intelligence (AI) valuations and tightening financial conditions weigh on technology stocks. Qualcomm (NASDAQ: QCOM) and SK hynix (KRX: 000660) have both suffered substantial declines from their recent highs, raising the question of which company offers better value heading into 2027.
Qualcomm specializes in wireless connectivity and processors used in smartphones, automotive systems, and other connected devices. SK hynix, meanwhile, has established itself as a leading supplier of high-bandwidth memory, a critical component of the advanced processors powering AI data centers.
Although both companies stand to benefit from continued investment in AI, their contrasting growth prospects, financial performance, and valuations present two distinctly different investment opportunities following the recent semiconductor sell-off.
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