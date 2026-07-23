QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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23.07.2026 13:40:00
Qualcomm Just Signed Deals With 3 Major Hyperscalers for AI Chips. Is This the "Hidden" AI Stock Wall Street Keeps Overlooking?
Since the advent of modern-day artificial intelligence platforms, Nvidia (NASDAQ: NVDA) has been the chip provider of choice thanks to its dominance in data center graphics processing units (GPUs). Even computing powerhouses like Intel and Advanced Micro Devices were on the fringe of the market. Mobile processor maker Qualcomm (NASDAQ: QCOM) wasn't even part of the discussion.Now, that's changing. The often-overlooked mobile technology name recently inked deals to supply three hyperscalers -- including Microsoft (NASDAQ: MSFT) and Facebook parent Meta Platforms (NASDAQ: META) -- with artificial intelligence (AI) processing chips. All told, Qualcomm expects to do at least $15 billion worth of data center business in its fiscal 2029, up from none a year ago. For perspective on that figure, the company reported revenue of $44.3 billion for its fiscal 2025, which ended in September.Qualcomm's budding presence in the AI data center business is not only undeniable, but meaningful.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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