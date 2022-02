Qualcomm mit starken Zahlen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Von Meghan BobrowskyThe Wall Street JournalÜbersetzung: Stefanie KonradQualcomm hat ein starkes Quartalsergebnis erzielt und zeigt eine positive Umsatzprognose. Die Zahlen basieren auf der nach wie vor hohen Nachfrage nach Chips in sämtlichen Bereichen – von Smartphones bis hin zu Autos. Qualcomms Hauptumsatztreiber sind weiterhin Mobiltelefone. CEO Amon will das Geschäft nun jedoch weiter ausbauen.„Die Nachfrage nach unseren Technologien ist weiterhin stark und übersteigt das Angebot“, sagte Cristiano Amon, CEO von Qualcomm, auf einer Analystenkonferenz. Die Engpässe in der Lieferkette verbessern sich, werden aber wohl weiterhin andauern, erklärte er weiter.Das Unternehmen teilte am Mittwoch mit, dass sein Umsatz im letzten Quartal bei 10,7 Milliarden Dollar und sein Nettogewinn bei 3,4 Milliarden Dollar lag – und damit über den Erwartungen der Wall Street.Für das laufende Quartal rechnet Qualcomm mit einem Umsatz von bis zu elf Milliarden Dollar. So wie Qualcomm konnten auch die anderen Chiphersteller in den letzten zehn Tagen allesamt gute Ergebnisse vorweisen. Das liegt daran, dass die Nachfrage nach Halbleitern das Angebot übersteigt. Laut Lisa Su, CEO von Advanced Micro Devices (AMD), werden die Einnahmen aus Chips, die in Servern eingesetzt werden, der Hauptgrund für das Umsatzwachstum von rund 31 Prozent in diesem Jahr sein. AMD erwarte jedoch für all seine Geschäftsbereiche höhere Umsätze. Intel und Samsung Electronics gaben einen bullishen Ausblick für dieses Jahr.Die Chiphersteller gehen allerdings auch davon aus, dass die Preise aufgrund des Inflationsdrucks in der Weltwirtschaft und einer erhöhten Nachfrage nach Halbleitern steigen werden.Die Qualcomm-Aktie ist im regulären Handel um 6,25 Prozent gestiegen, nachdem die Ergebnisse von AMD die Anlegerstimmung für Chiphersteller aufgehellt hatten. Nachbörslich ist sie nach der Veröffentlichung der Ergebnisse wieder gesunken.Amon hat dem Unternehmen ehrgeizige Wachstumsziele gesetzt. Zudem will er expandieren und nicht mehr nur Mobilfunkhersteller beliefern, wofür das Unternehmen am besten bekannt ist.Mobiltelefone bleiben jedoch der Hauptumsatztreiber für Qualcomm. Der Umsatz in diesem Segment stieg im letzten Quartal um 42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Grund war die starke Nachfrage nach 5G-Geräten. Qualcomm geht davon aus, dass in diesem Jahr weltweit mehr als 750 Millionen 5G-Mobiltelefone ausgeliefert werden.Laut dem Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker der International Data Corporation (IDC) ist der weltweite Smartphone-Markt 2021 um fast sechs Prozent auf 1,35 Milliarden ausgelieferte Smartphones gewachsen.Apple hat laut IDC-Daten seinen Titel als weltweit führender Smartphone-Anbieter zurückerobert. Letzte Woche meldete das Unternehmen Rekordquartalsergebnisse, da sich die Lieferengpässe laut CEO Tim Cook entspannen sollten. Die Google-Mutter Alphabet meldete in dieser Woche ein starkes Gewinnwachstum, das vom Anzeigengeschäft angetrieben wurde. Gleichzeitig verzeichnete das Unternehmen das stärkste Quartal beim Verkauf von Pixel-Smartphones.Qualcomm setzt ebenfalls stark auf den zunehmenden Einsatz von Chips in Autos – unter anderem durch den vereinbarten Kauf des schwedischen Autotechnologie-Unternehmens Veoneer. Der Automobilumsatz von Qualcomm stieg im letzten Quartal um 21 Prozent. Darin wurde Veoneer noch nicht berücksichtigt.