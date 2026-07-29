QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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29.07.2026 22:37:54
Qualcomm posts shrinking sales and profits as chip costs hurt smartphone market
Net income fell 25% as higher memory chip prices hurt device businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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