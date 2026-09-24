QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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24.09.2026 14:13:01
Qualcomm Renews Global Patent License Agreement With Apple
(RTTNews) - Qualcomm Inc. (QCOM), a multinational semiconductor and telecommunications equipment company, announced on Thursday that it has renewed its global patent license agreement with Apple, effective April 1, 2027.
"We are pleased to extend the Apple license agreement," said John Han, executive vice president and general manager of Qualcomm Technology Licensing.
In pre-market activity on the Nasdaq, shares of Qualcomm were down 0.81 percent, changing hands at $195.65, after closing Wednesday's regular session 0.52 percent lower.
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