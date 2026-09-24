QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
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24.09.2026 15:43:54
Qualcomm Renews Patent License With Apple, Ushers in 'Agentic Age' With New Snapdragon
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Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
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22.09.26
|Meta, Qualcomm, Infineon, Volkswagen, Neste - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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22.09.26
|Meta, Qualcomm, Infineon, Volkswagen, Neste - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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21.09.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
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18.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich fester (finanzen.at)
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18.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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18.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite steigt schlussendlich (finanzen.at)
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18.09.26
|Keine Impulse: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag antriebslos (finanzen.at)
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18.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 nachmittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|27 000,00
|-0,59%
|Apple Inc.
|294,85
|-0,17%
|Qualcomm Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.0909 Shs
|28 780,00
|-0,07%
|QUALCOMM Inc.
|171,06
|-0,08%
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