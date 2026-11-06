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06.11.2026 06:31:28
Qualcomm stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Qualcomm hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 61,41 Milliarden BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 53,03 Milliarden BRL.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 10,97 Prozent auf 252,30 Milliarden BRL. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 224,63 Milliarden BRL gelegen.
Redaktion finanzen.at
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