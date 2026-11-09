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WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

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09.11.2026 17:12:02

Qualcomm Stock Is Down More Than 35% From Its High. Is The Stock a Buy?

Shares of Qualcomm (NASDAQ:QCOM) fell about 10% after the company reported fiscal fourth-quarter results last week. The stock now trades roughly 36% below its 52-week high. Investors focused on the shrinking smartphone business. On the other hand, nearly everything else Qualcomm does is growing fast, and there are reasons to be optimistic for the future.

Is Qualcomm stock a buy now? Here's a look at the company's latest results, good and bad, and why Qualcomm could be worth a closer look right now.

Image source: Getty Images.

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