QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|
09.11.2026 17:12:02
Qualcomm Stock Is Down More Than 35% From Its High. Is The Stock a Buy?
Shares of Qualcomm (NASDAQ:QCOM) fell about 10% after the company reported fiscal fourth-quarter results last week. The stock now trades roughly 36% below its 52-week high. Investors focused on the shrinking smartphone business. On the other hand, nearly everything else Qualcomm does is growing fast, and there are reasons to be optimistic for the future.
Is Qualcomm stock a buy now? Here's a look at the company's latest results, good and bad, and why Qualcomm could be worth a closer look right now.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
|
05.11.26
|Trotz besserer Umsätze: QUALCOMM-Aktie gerät unter Druck (finanzen.at)
|
05.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100-Anleger bekommen zum Handelsstart kalte Füße (finanzen.at)
|
05.11.26
|MÄRKTE USA/Gewinnmitnahmen nach Rally - Qualcomm stürzen ab (Dow Jones)
|
05.11.26
|MÄRKTE USA/Wall Street uneinheitlich erwartet - Qualcomm stürzen ab (Dow Jones)
|
05.11.26
|MARKT USA/Börse uneinheitlich erwartet - Qualcomm unter Druck (Dow Jones)
|
04.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QUALCOMM-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
03.11.26
|SpaceX, Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
03.11.26
|SpaceX, Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
Analysen zu QUALCOMM Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|QUALCOMM Inc.
|156,30
|5,84%