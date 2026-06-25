QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|
25.06.2026 07:55:58
Qualcomm To Supply Data Center CPUs To Meta, Production Set For H2 2028; Stock Up
(RTTNews) - Chip designer Qualcomm Inc. (QCOM) announced late Wednesday that it has signed a multi-generation agreement to supply data center CPUs to Meta Platforms, Inc. (META).
Qualcomm's First-generation data center CPU - Dragonfly C1000, is set to enter production in the second half of 2028.
The financial terms of the deal were not disclosed.
Qualcomm shares rose 12.27 percent to $221.63 in the overnight trading on the Nasdaq, after ending Wednesday's regular session 3.29 percent lower.
Qualcomm said the CPU will power Meta's next-generation server fleet. The chip is designed for performance per watt and lower total cost of ownership at scale.
"We designed our data center CPU to deliver leading performance per core and a breakthrough in power efficiency for large scale data center deployments, and this multi-generation agreement with Meta is a significant validation of that approach," said Cristiano Amon, President and CEO, Qualcomm.
In overnight trading on the Nasdaq, shares of Meta were up 0.11 percent, changing hands at $558.31, after closing Wednesday's regular session 0.81 percent lower.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
|
24.06.26
|Qualcomm reveals Meta as first Big Tech customer for data centre chips (Financial Times)
|
24.06.26
|NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QUALCOMM-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16.06.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
15.06.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels in Grün (finanzen.at)
|
12.06.26
|Gute Stimmung in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
12.06.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
|
12.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)