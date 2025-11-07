QUALCOMM veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

QUALCOMM äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2,89 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,59 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QUALCOMM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,02 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,27 Milliarden USD im Vergleich zu 10,24 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 5,01 USD. Im letzten Jahr hatte QUALCOMM einen Gewinn von 8,97 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 44,28 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte QUALCOMM einen Umsatz von 38,96 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at