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WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

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31.08.2026 14:32:01

Qualcomm vs. Sandisk: Comparing Gradual Revenue Contraction Against Rapid Revenue Acceleration

Through its various operating segments, Qualcomm (NASDAQ:QCOM) primarily generates revenue by developing integrated circuits and licensing its extensive foundational intellectual property portfolio for the global wireless communication industry across multiple technological standards. It recorded an operating margin of 17% for the quarter ended June 28, 2026.Operating through multiple distinct product lines, Sandisk (NASDAQ:SNDK) primarily earns revenue by designing, manufacturing, and supplying data storage solutions, as well as various consumer devices, based on flash memory technology and foundational wafers.It announced the commencement of production at a Japanese fabrication facility. It released an open technical specification with SK Hynix and reported an operating margin of approximately 78% for the quarter ended July 3, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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