SK hynix Aktie

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WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070

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06.10.2026 17:55:02

Qualcomm vs. SK hynix: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

As the digital landscape evolves, the hardware powering our devices and data centers becomes increasingly critical. You may be deciding whether to buy Qualcomm (NASDAQ:QCOM) or SK Hynix (NASDAQ:SKHY) to capture this growth.

Qualcomm leads the world in wireless connectivity and mobile processing, while SK Hynix specializes in the advanced memory components required for high-speed computing. Comparing these two industry leaders helps determine which provides the better balance of growth and stability for your portfolio.

Qualcomm generates revenue through its mobile chipsets and its extensive patent licensing business. The company sells to the world's largest manufacturers, including Apple (NASDAQ:AAPL), Samsung, and Xiaomi (OTC:XIACF). Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as a shift from one of these giants could significantly impact results. Beyond mobile, it has expanded into automotive and data center networking, recently partnering with Amazon (NASDAQ:AMZN) to provide specialized AI chips.

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