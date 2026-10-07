Taiwan Semiconductor Aktie
WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003
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07.10.2026 16:20:01
Qualcomm vs. Taiwan Semiconductor Manufacturing: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
As the race for dominance in artificial intelligence intensifies, choosing the right chip company remains a priority. Investors are weighing Qualcomm (NASDAQ:QCOM) against Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) to lead their portfolios in 2026.
Qualcomm is a leader in mobile communications, designing the essential processors found in most premium smartphones. Taiwan Semiconductor Manufacturing operates as a foundry, manufacturing the physical chips that other companies design. While both are critical to the tech industry, they occupy very different positions within the global semiconductor supply chain.
Qualcomm primarily designs and licenses wireless technologies and computing platforms. Its Snapdragon processors power high-end mobile devices, and the company is also expanding into the automotive and artificial intelligence markets. Customer concentration like this adds a layer of risk to the business, as revenue depends heavily on Apple (NASDAQ:AAPL), Samsung, and Xiaomi (OTC:XIACF). The company recently entered into a multi-year partnership with Amazon (NASDAQ:AMZN) to provide custom artificial intelligence chips and optical networking solutions for data centers.
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Aktien in diesem Artikel
|Qualcomm Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.0909 Shs
|26 520,00
|0,53%
|QUALCOMM Inc.
|158,24
|-1,53%
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR Cert Deposito Arg Repr 3 ADRs
|86 325,00
|-0,58%
|Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
|422,50
|-1,29%
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