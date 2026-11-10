Qualcomm vs. Western Digital: Which Tech Stock Is a Better Buy for 2027?

As mobile connectivity and data storage demands intensify, Qualcomm (NASDAQ:QCOM) and Western Digital (NASDAQ:WDC) stand as pivotal players in the tech landscape. Investors must decide which business model offers better potential.

Qualcomm provides the essential chips for smartphones and connected vehicles, while Western Digital manufactures the storage hardware that anchors global data centers. These companies represent different corners of the tech ecosystem, making them an interesting comparison.

Qualcomm is a central figure among semiconductor stocks. It designs the chips that power high-end smartphones and is moving into the automotive and Internet of Things sectors. In its latest annual report, filed in late 2026, the company highlighted key customers like Apple (NASDAQ:AAPL) and Samsung (OTC:SSNLF). Since these mobile handset customers account for a large share of sales, customer concentration like this adds a layer of risk to the business.

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