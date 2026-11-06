QUALCOMM: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

QUALCOMM hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

QUALCOMM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,890 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,32 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,27 Milliarden USD umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 12,70 USD. Im Vorjahr waren 5,01 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 43,12 Milliarden USD, gegenüber 44,28 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 2,63 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at