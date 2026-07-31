QUALCOMM: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

QUALCOMM stellte am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,87 USD. Im Vorjahresviertel hatte QUALCOMM 2,43 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,03 Prozent zurück. Hier wurden 9,95 Milliarden USD gegenüber 10,37 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at