06.02.2026 06:31:28
Qualcomm zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Qualcomm präsentierte in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 363,15 ARS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Qualcomm 257,08 ARS je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 50,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17 607,05 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 11 661,56 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.
