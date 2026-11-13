Qualicorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Qualicorp gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,14 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,040 BRL erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14,84 Prozent zurück. Hier wurden 309,0 Millionen BRL gegenüber 362,8 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at