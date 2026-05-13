Qualigen Therapeutics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Qualigen Therapeutics lud am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,79 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at