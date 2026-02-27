|
27.02.2026 06:31:29
Qualisys hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Qualisys hat am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,66 SEK beziffert. Im Vorjahr hatten 3,98 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Qualisys in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 269,05 Millionen SEK im Vergleich zu 254,17 Millionen SEK im Vorjahr.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,66 SEK geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 269,00 Millionen SEK taxiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.