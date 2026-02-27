Qualisys hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Qualisys hat am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,66 SEK beziffert. Im Vorjahr hatten 3,98 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Qualisys in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 269,05 Millionen SEK im Vergleich zu 254,17 Millionen SEK im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,66 SEK geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 269,00 Millionen SEK taxiert.

Redaktion finanzen.at