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27.08.2026 06:31:29
Qualisys stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Qualisys ließ sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Qualisys die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,41 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 SEK je Aktie generiert.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,37 Prozent auf 54,4 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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