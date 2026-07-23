Qualitas Controladora SAB de CV (I): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Qualitas Controladora SAB de CV (I) präsentierte am 21.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,53 MXN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Qualitas Controladora SAB de CV (I) ein EPS von 3,55 MXN je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,42 Prozent auf 18,52 Milliarden MXN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,44 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at