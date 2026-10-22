Qualitas Controladora SAB de CV (I) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Qualitas Controladora SAB de CV (I) hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,50 MXN, nach 4,39 MXN im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,10 Milliarden MXN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,69 Milliarden MXN ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at