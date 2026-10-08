08.10.2026 17:00:00

Qualität statt Hype: So finden Sie Aktien und ETFs zum fairen Preis - Kostenloses Webinar heute um 18:30 Uhr

Kolumne
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Neue dreiteilige Webinarserie mit Aktienfinder-Gründer Torsten Tiedt

Welche Aktien bieten echte Qualität – und wann ist selbst ein hervorragendes Unternehmen schlicht zu teuer? Gerade zum Start ins Börsen-Schlussquartal stehen Anleger vor dieser entscheidenden Frage. Denn langfristiger Vermögensaufbau entsteht nicht durch den nächsten kurzfristigen Hype, sondern durch starke Unternehmen, solide Geschäftsmodelle und einen möglichst attraktiven Einstiegspreis.

Genau hier setzt die neue Webinarserie „Vermögensaufbau mit Qualitäts-Aktien und -ETFs“ an. Torsten Tiedt, Gründer des Aktienfinders mit mehr als 160.000 Mitgliedern, zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie mit Fundamentalanalyse hochwertige Aktien identifizieren, ETFs auf ihre tatsächliche Qualität prüfen und erkennen, ob eine Investition aktuell attraktiv bewertet ist.

Dabei geht es nicht nur darum, gute Unternehmen zu finden. Sie erfahren auch, wie Sie Aktien und ETFs fundiert bewerten und Ihre persönliche Renditeerwartung realistisch bestimmen. So entsteht ein nachvollziehbares System für Anleger, die ihr Vermögen langfristig und strukturiert aufbauen möchten – unabhängig davon, ob an der Börse gerade Euphorie oder Unsicherheit herrscht.

Das erwartet Sie in der Webinarserie:

  • Qualitätsaktien systematisch finden
  • ETFs auf fundamentale Qualität prüfen
  • Aktien und ETFs fundiert bewerten
  • realistische Renditeerwartungen bestimmen

Die drei Termine:

Donnerstag, 08. Oktober 2026, 18:30–19:30 Uhr

Donnerstag, 15. Oktober 2026, 18:30–19:30 Uhr

Donnerstag, 22. Oktober 2026, 18:30–19:30 Uhr

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    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

    CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

    Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

    Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

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