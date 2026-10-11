11.10.2026 18:00:00

Qualitätsaktien erkennen: Warum BASF enttäuscht und Visa überzeugt!

Kolumne
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Welche Aktien bieten langfristig echte Qualität – und warum sind hohe Dividenden oder niedrige Bewertungen nicht automatisch ein gutes Zeichen? Genau diesen Fragen widmet sich der erste Teil unserer dreiteiligen Webinarserie „Vermögensaufbau mit Qualitäts-Aktien und -ETFs“. Gemeinsam mit WH SelfInvest zeigt David Sauceda vom Aktienfinder, worauf es bei der fundamentalen Aktienauswahl wirklich ankommt. Anhand konkreter Beispiele wie BASF, Visa, NVIDIA, Allianz, SAP und Infineon wird deutlich, warum stabile Gewinne, steigende Cashflows und nachhaltige Geschäftsmodelle für den langfristigen Vermögensaufbau entscheidend sind.

Besonders spannend: Warum überzeugt Visa mit einer außergewöhnlich stabilen Gewinnentwicklung, während BASF über Jahre kaum vom Fleck kommt? Auch vermeintliche Schnäppchen und hohe Dividendenrenditen stehen auf dem Prüfstand. Die Beispiele Volkswagen, Bayer, Adobe und Tesla zeigen, wie Anleger typische Bewertungsfallen erkennen können. Darüber hinaus erfahren Sie, wie sich mit dem Aktienfinder und ETFinder nicht nur einzelne Unternehmen, sondern auch ganze ETFs anhand ihrer fundamentalen Qualität analysieren lassen. Sie haben den ersten Teil verpasst? Hier können Sie sich die vollständige Aufzeichnung kostenlos ansehen!

▶ Aufzeichnung Teil 1: Qualitätsaktien erkennen – warum BASF enttäuscht und Visa überzeugt!

Teil 2: Welche Anlagestrategie passt zu Ihnen?

Am Donnerstag, 15. Oktober 2026, um 18:30 Uhr geht unsere kostenlose Webinarserie in die zweite Runde! Nachdem im ersten Teil die fundamentale Qualität von Aktien und ETFs im Mittelpunkt stand, geht es nun um die entscheidende Frage: Wie lassen sich daraus erfolgreiche langfristige Anlagestrategien entwickeln? Welche Unterschiede bestehen zwischen Wachstumsaktien, Dividendenwerten und anderen Qualitätsstrategien? Und wie finden Anleger einen Ansatz, der zu ihren persönlichen Zielen und Erwartungen passt? Anhand praxisnaher Beispiele erfahren Sie, wie sich Aktien systematisch auswählen und unterschiedlichen Anlagestrategien zuordnen lassen.

Auch der dritte und abschließende Teil am 22. Oktober 2026 verspricht spannende Einblicke. Dann stehen die faire Bewertung von Aktien und ETFs sowie die realistische Einschätzung möglicher Renditen im Mittelpunkt. Denn selbst das beste Unternehmen ist nicht automatisch ein gutes Investment, wenn der Einstiegspreis zu hoch ist. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Wissen über langfristigen Vermögensaufbau zu vertiefen und Ihre Anlageentscheidungen auf ein solides Fundament zu stellen.

Jetzt kostenlos für Teil 2 am 15. Oktober anmelden und live dabei sein:

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    Risikohinweis
    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

    CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

    Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.

    Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.

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