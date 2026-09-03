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WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

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Großraumjets 03.09.2026 16:33:39

Qualitätsmängel drücken Airbus-Auslieferungen im August - Aktie schwächelt

Qualitätsmängel drücken Airbus-Auslieferungen im August - Aktie schwächelt

Qualitätsmängel an Großraumjets vom Typ A330neo haben dem weltgrößten Flugzeugbauer Airbus einen Rückschlag bei den Auslieferungen eingebrockt.

Das Problem betreffe das Seitenleitwerk des Typs, teilte eine Airbus-Sprecherin am Donnerstag auf Nachfrage mit. Daher habe Airbus alle Maschinen der Reihe im Produktionsprozess überprüfen müssen. Dies habe die Auslieferungen im Sommer gebremst. Die Ursache sei gefunden, und der Hersteller habe die Auslieferungen wieder aufgenommen. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg lieferte Airbus im August über alle Modellreihen hinweg nur etwa 57 Verkehrsflugzeuge aus. Dies wären rund 10 Stück weniger als im Juli.

Airbus will die Auslieferungszahlen erst Anfang kommender Woche bekannt geben. Für das laufende Jahr hat sich Airbus-Chef Guillaume Faury einen Auslieferungsrekord zum Ziel gesetzt. Der Hersteller will etwa 870 Verkehrsflugzeuge ausliefern und damit seinen Höchstwert aus der Zeit vor der Corona-Krise leicht übertreffen. Damals im Jahr 2019 hatte Airbus 863 Maschinen an seine Kunden übergeben.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,26 Prozent tiefer bei 196,42 Euro.

/stw/stk

TOULOUSE (dpa-AFX)

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Bildquelle: Airbus

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