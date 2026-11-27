Qualitau lud am 25.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,89 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,91 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 55,0 Millionen ILS – das entspricht einem Abschlag von 22,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70,9 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at