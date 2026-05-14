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14.05.2026 06:31:29
Quality Houses gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Quality Houses äußerte sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 0,04 THB. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,040 THB ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,37 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,67 Milliarden THB ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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