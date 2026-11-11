Quality Houses hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Quality Houses hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,040 THB je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 38,19 Prozent auf 1,42 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,30 Milliarden THB gelegen.

Redaktion finanzen.at