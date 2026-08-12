Quality Houses hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Quality Houses hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,04 THB. Im letzten Jahr hatte Quality Houses einen Gewinn von 0,030 THB je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,68 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,71 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at