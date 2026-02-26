|
Quality Houses legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Quality Houses hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 THB, nach 0,040 THB im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,19 Milliarden THB vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,98 Milliarden THB in den Büchern standen.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,160 THB, nach 0,200 THB im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 8,44 Milliarden THB. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 7,57 Milliarden THB.
