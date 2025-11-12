Quality Houses stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Quality Houses hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,050 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Quality Houses im vergangenen Quartal 2,30 Milliarden THB verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Quality Houses 2,35 Milliarden THB umsetzen können.

Redaktion finanzen.at