Quality Power Electrical Equipments Pvt gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Quality Power Electrical Equipments Pvt hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 3,14 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,39 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 118,16 Prozent auf 2,06 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 943,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at