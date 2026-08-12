Quality Power Electrical Equipments Pvt gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Quality Power Electrical Equipments Pvt hat am 09.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 4,66 INR. Im letzten Jahr hatte Quality Power Electrical Equipments Pvt einen Gewinn von 3,12 INR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,66 Prozent auf 2,33 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,77 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at