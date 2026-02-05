Quality Power Electrical Equipments Pvt stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Quality Power Electrical Equipments Pvt hat am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,03 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,79 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Quality Power Electrical Equipments Pvt in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 291,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,84 Milliarden INR im Vergleich zu 725,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 2,86 INR prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,85 Milliarden INR umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at